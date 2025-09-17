Giornale di Sicilia: “Palermo, il successo di Bolzano vale doppio”

Il 2-0 di Bolzano contro il Südtirol è molto più di una semplice vittoria per il Palermo. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il successo firmato da Pohjanpalo non solo ha interrotto il digiuno esterno che durava da fine aprile, ma ha regalato ai rosanero la prima affermazione stagionale fuori casa in Serie B dopo quasi mezzo secolo: l’ultima risaliva al 1977. Un dato che restituisce pienamente il peso statistico e psicologico del risultato, ottenuto per di più su un campo storicamente difficile.

Radicini evidenzia come l’effetto Inzaghi sia già visibile: il tecnico piacentino conferma una costante della sua carriera, non avendo mai perso la prima gara esterna in cadetteria. Inoltre, il Palermo va a segno fuori casa da 11 partite consecutive di campionato, certificando una costanza realizzativa che parte dall’istinto di Pohjanpalo ma si alimenta con una struttura offensiva capace di creare occasioni con continuità.

Il dato più incoraggiante riguarda però la fase difensiva. Nel 2025, lontano dal Barbera, i rosa avevano sempre subito almeno un gol – eccezion fatta per il 3-0 di Cosenza – e quello di Bolzano rappresenta dunque il secondo clean sheet esterno dell’anno. Un segnale, spiega ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che può diventare la base di un percorso più equilibrato rispetto alla scorsa stagione.

A rafforzare l’analisi arriva anche l’approfondimento di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, che mette in risalto un dato eloquente: contro il Südtirol, 8 dei 16 tiri complessivi degli altoatesini sono stati respinti prima ancora di arrivare a Joronen. In altre parole, la metà delle conclusioni avversarie è stata neutralizzata dal muro difensivo rosanero, che ha concesso pochissimo a una squadra reduce dai tre gol segnati in mezz’ora alla Sampdoria. Lo stesso trend si era già visto nelle gare precedenti: 4 tiri respinti su 10 contro la Reggiana e altrettanti su 13 contro il Frosinone.

Un mix di concretezza e solidità che lascia intravedere un Palermo più maturo, capace di capitalizzare i colpi del suo bomber e, al tempo stesso, blindare la propria porta. Non è ancora il momento di parlare di svolta definitiva, ma i segnali arrivati da Bolzano, evidenziati da Massimiliano Radicini e Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, fanno pensare che i rosanero abbiano imboccato la strada giusta.