Corriere dello Sport: “Palermo-Bari. Pienone certo, verso i 30 mila tifosi al Barbera”

Il Barbera si prepara a un’altra notte da grande pubblico. Per la sfida di venerdì sera tra Palermo e Bari, il dato aggiornato è di 24.178 spettatori, inclusi gli abbonati. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, mancano ancora due giorni interi di prevendita e la proiezione è già di oltre 30 mila presenze.

Un risultato che conferma il trend di questa prima parte di stagione. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, si tratterebbe della quarta volta consecutiva con più di 30 mila tifosi al Barbera, dopo l’amichevole di lusso contro il Manchester City e le partite di campionato contro Reggiana e Frosinone. Numeri che certificano un’inversione di tendenza rispetto allo scorso anno, quando l’impianto di viale del Fante non aveva mai raggiunto quella soglia.

L’analisi di Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport mette in evidenza anche l’impatto del nuovo corso tecnico: entusiasmo crescente e una risposta della piazza che non si vedeva da tempo. Un segnale forte di compattezza attorno alla squadra, in una stagione che i tifosi sognano possa essere quella del grande salto.

I biglietti restano disponibili fino al fischio d’inizio. Come ricorda ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, i prezzi interi variano dai 22 euro delle Curve ai 103 della Tribuna Centralissima, e possono essere acquistati sul sito Vivaticket e nei punti vendita convenzionati in tutta Italia.