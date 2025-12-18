Palermo, il programma del Settore Giovanile e Femminile: tutte le gare in calendario
Fine settimana ricco di impegni per il Settore Giovanile e Femminile del Palermo, con diverse formazioni rosanero pronte a scendere in campo tra sabato 20 e domenica 21 dicembre nei rispettivi campionati.
Ad aprire il programma sarà la Prima Squadra Femminile, impegnata nella 9ª giornata del campionato di Serie C Femminile – Girone D. Le rosanero affronteranno il Lecce Women domenica 21 dicembre alle ore 14.30, al Sport Village Tommaso Natale.
Spazio anche alla Primavera, che nella 13ª giornata del campionato Primavera 2 – Girone B farà visita al Catanzaro. Il match è in programma sabato 20 dicembre alle ore 14.30 allo Stadio Andrea Curto.
Turno importante per l’Under 19 Femminile, attesa dai quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza. Le giovani rosanero affronteranno il Giovanile Rocca domenica 21 dicembre alle ore 14.30, allo Stadio Comunale Pippo Giacobbe di Capri Leone (Messina).
Doppio impegno casalingo contro la Lazio per le formazioni maschili Under 16 e Under 15, entrambe impegnate nella 13ª giornata dei rispettivi campionati nazionali di Serie A e B. L’Under 16 scenderà in campo sabato 20 dicembre alle ore 13.30, mentre l’Under 15 aprirà il pomeriggio alle ore 11.00, entrambe al Sport Village Tommaso Natale.
Infine, l’Under 14 maschile sarà di scena in trasferta. I Giovanissimi Professionisti affronteranno il Lecce domenica 21 dicembre alle ore 10.30, al centro sportivo Kick Off di Cavallino (Lecce), nella 7ª giornata del Gruppo 8.