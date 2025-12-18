Serie BKT, nasce il “Match of the Week”: Bari-Catanzaro apre il nuovo format di Lega B e DAZN

Un nuovo modo di raccontare e vivere la Serie BKT prende forma a partire dalla 17ª giornata. Bari-Catanzaro è infatti la gara scelta come primo “Match of the Week”, il format innovativo promosso da Lega Serie B e DAZN che arricchirà l’anticipo del venerdì con un’esperienza televisiva e narrativa potenziata.

L’iniziativa non resterà isolata: il progetto proseguirà anche nel corso della 18ª giornata, con Modena-Monza, andando a costruire un pacchetto editoriale inedito pensato per valorizzare il periodo natalizio e il Boxing Day della Serie BKT.

Dal punto di vista produttivo, il “Match of the Week” introduce un racconto visivo evoluto grazie all’impiego di nuove camere hi-tech, come la Gimbal e il drone. La Gimbal, dotata di una tecnologia di trasmissione avanzata, consentirà spostamenti rapidi in ogni area dello stadio, offrendo angolazioni inedite e accesso a zone solitamente non esplorate dalla regia tradizionale. Il drone, invece, garantirà una visione panoramica dall’alto, capace di valorizzare non solo l’impianto sportivo ma anche il contesto urbano e territoriale che circonda l’evento.

Questi strumenti permetteranno di entrare nel cuore dello stadio, accompagnando lo spettatore dall’arrivo delle squadre fino alla preparazione negli spogliatoi, rendendo il pre-partita parte integrante dello spettacolo.

Sul piano editoriale, la gara sarà visibile in piattaforma live dalle ore 20, con la giornalista Eleonora Incardona a guidare gli approfondimenti esclusivi nel pre e nel post partita. Interviste ai protagonisti, analisi, insight e contributi dedicati arricchiranno il racconto, andando oltre i novanta minuti di gioco.

Con il Match of the Week, Lega Serie B e DAZN rafforzano il proprio impegno nel percorso di crescita e valorizzazione della Serie BKT, ampliandone il perimetro narrativo e offrendo al pubblico prospettive nuove, immersive e sempre più coinvolgenti.