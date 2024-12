Palermo: settore giovanile e femminile, i risultati delle gare

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo ha reso noti i risultati delle gare del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Coppa Italia Serie C Femminile – Raggruppamento 1, 3ª giornata

PALERMO WOMEN-GIOVANILE ROCCA 3-1 (Dragotto, Dragotto, Bruno)

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 13ª giornata

BARI-PALERMO 1-6 (Di Mitri, D’Acquisto, Vaccaro, Di Mitri, Di Mitri, D’Acquisto)

UNDER 17 FEMMINILE

Eccellenza Femminile, Recupero 2ª giornata

MULTISPORT S. ATL. SCELSA-PALERMO 2-3 (Scarpinato, Lo Piccolo, Tarantino)

UNDER 16 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 13ª giornata

BARI-PALERMO 5-0

UNDER 15 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 13ª giornata

BARI-PALERMO 1-0

UNDER 15 MASCHILE REGIONALE

Campionato Elite Under 15 Regionale – Girone A, 13ª giornata

PALERMO-ATHENA 1-3 (Giannola)

UNDER 14 MASCHILE REGIONALE

Campionato Under 14 Regionale Fase Provinciale – Girone C, 8ª giornata

PALERMO-CALCIO SICILIA B 0-7