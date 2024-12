Monza, UFFICIALE: esonerato Nesta

La sconfitta contro la Juventus ha segnato la fine del percorso di Alessandro Nesta alla guida del Monza. In una nota ufficiale, il club brianzolo ha annunciato l’esonero dell’allenatore.

Ecco il comunicato:

“AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro”. Questo il comunicato con cui la società brianzola ufficializza l’esonero del tecnico: fatale è stato l’ultimo ko in campionato maturato contro la Juventus allo U-Power Stadium. Attualmente il Monza è ultimo in classifica con 10 punti raccolti in 17 partite di campionato (l’ultimo successo risale al 21 ottobre contro il Verona)”.