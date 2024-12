Dazn, gaffe D’Aversa durante un fuorionda: “Stasera disdico l’abbonamento”

Durante un collegamento con DAZN per discutere la sconfitta dell’Empoli per 3-2 a Bergamo contro l’Atalanta, l’allenatore Roberto D’Aversa ha vissuto un imbarazzante momento di fuorionda. Mentre era in dialogo con l’ex calciatore Fabio Bazzani, si è verificato un problema tecnico all’audio che ha temporaneamente interrotto la comunicazione, lasciando D’Aversa senza possibilità di ascolto, ma con il suo microfono ancora attivo.

Non sapendo di essere ancora udibile, l’allenatore ha espresso frustrazione per l’accaduto, lasciandosi sfuggire un commento sarcastico sulla possibilità di disdire l’abbonamento a DAZN. Questa affermazione è stata colta in diretta, creando un momento di imbarazzo per il conduttore, che ha cercato di gestire la situazione annunciando il ritorno del collegamento.

Nonostante l’incidente, l’intervista è ripresa e portata a termine senza ulteriori intoppi. D’Aversa ha poi proseguito a commentare la partita, evidenziando la prestazione positiva della sua squadra nonostante la sconfitta.