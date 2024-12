TMW: “Genoa, possibilità Compagno? È in scadenza, il patron Sucu ci pensava per il Rapid”

Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, il Genoa potrebbe aggiungere un altro tassello offensivo al proprio reparto d’attacco. Il nuovo presidente del club, Dan Șucu, ha infatti avuto contatti con Andrea Compagno, centravanti attualmente in forza al Tianjin Jinmen Tiger. Il giocatore, esploso calcisticamente in Romania con il Craiova e successivamente con la Steaua Bucarest, ha chiuso la stagione in Cina con un bottino di 19 gol in 29 partite.

Compagno, il cui contratto scade a dicembre, sarebbe tesserabile a parametro zero, un’opzione intrigante per il Grifone. L’attaccante è stato recentemente accostato al Rapid Bucarest, ma l’idea di un ritorno in Italia, e soprattutto in Serie A, sembra essere molto gradita al giocatore.

L’interesse del Genoa si inserisce nel più ampio progetto di Șucu, che punta a costruire un network di club sotto la propria regia, seguendo modelli di successo come quelli di Red Bull o City Football Group. Compagno potrebbe rappresentare un’alternativa ad Andrea Pinamonti, ma l’eventuale futuro di Mario Balotelli, il cui contratto potrebbe essere risolto unilateralmente, resta un altro nodo da sciogliere.

Con il mercato di gennaio alle porte e poche alternative di qualità disponibili, le prossime settimane saranno decisive per capire se Compagno approderà sotto la Lanterna per rinforzare il Genoa in vista della seconda parte di stagione.