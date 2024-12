Gds: “Palermo, linea verde bocciata: i giovani deludono e rischiano di finire sul mercato a gennaio”

La sensazione è che qualcosa si sia rotto quel pomeriggio di Carrara. Un errore grave di Desplanches ha segnato l’inizio di un periodo nero per il Palermo, culminato con tre sconfitte consecutive. Alessandro Arena, Giornale di Sicilia, sottolinea come anche contro il Sassuolo il giovane portiere abbia mostrato segnali di insicurezza, spalancando la strada al vantaggio avversario con una leggerezza fatale.

Si tratta della seconda disattenzione pesante nelle ultime tre partite, un campanello d’allarme che impone riflessioni sia immediate che future. L’errore al Mapei Stadium – un passaggio avventato verso Ranocchia intercettato da Thorstvedt – ha ricordato la svista di Carrara contro la Carrarese, quando un controllo maldestro aveva spianato la strada a Shpendi per il gol decisivo.

Arena evidenzia come Dionisi, nonostante la fiducia ribadita alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, debba ora fare i conti con un portiere in crisi di certezze. Due errori così ravvicinati, uniti a una classifica sempre più pericolante, pongono interrogativi non solo sul rendimento di Desplanches, ma anche sulla gestione dei giovani in rosa.

Lo stesso Desplanches, arrivato tra aspettative e promesse, ha dovuto superare in estate un infortunio che ha convinto Dionisi a puntare inizialmente su Gomis. Il senegalese, autore di buone prestazioni, aveva messo in discussione la titolarità del giovane italiano, ma il grave infortunio al tendine rotuleo ha poi riconsegnato la porta a Desplanches. Tuttavia, Arena sottolinea come, quattro mesi dopo, il Palermo si trovi con poche certezze tra i pali: Sirigu, ingaggiato dopo lo stop di Gomis, non sembra fisicamente pronto per un impegno costante, mentre un cambio a gennaio non appare al momento tra le priorità del club.

I problemi in porta si sommano alle difficoltà degli altri giovani rosanero. Arena osserva come Lund, pur ritornato titolare, appaia involuto e insicuro sia in fase offensiva che difensiva. Vasic continua ad accumulare occasioni mancate, Appuah non riesce a scrollarsi di dosso l’etichetta di enigma tattico e Buttaro rimane confinato ai margini, più presente in panchina che sul campo.

In vista del mercato di gennaio, Arena conclude che il Palermo dovrà riflettere attentamente sulle mosse da fare per invertire la rotta. È fondamentale evitare altre scommesse fallimentari e puntare su rinforzi capaci di portare subito esperienza e qualità. La squadra ha bisogno di certezze, e le prossime settimane diranno se la società sarà in grado di garantirle.