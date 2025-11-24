Palermo, così non va. Si marcia a ritmo play-out

Nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, Alessandro Arena evidenzia come la sosta dovesse restituire energie e slancio al Palermo dopo settimane complicate, ma quanto visto contro l’Entella ha confermato un quadro negativo. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosa si sono smarriti e stanno progressivamente perdendo contatto con la vetta della Serie B, distante ormai nove lunghezze.

Il Giornale di Sicilia, attraverso l’analisi di Alessandro Arena, ricorda che dopo aver vinto tre delle prime quattro gare e aver toccato il primo posto, il Palermo ha ottenuto appena due successi dalla 5ª alla 13ª giornata. A Chiavari si presentava un’occasione d’oro per ripartire, ma è stata fallita: pareggio strappato grazie a un regalo dell’Entella e una prestazione che ha confermato limiti già evidenti.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la “svegliata” chiesta da Inzaghi si è vista solo per mezz’ora. Poi, alla prima amnesia, il Palermo è andato sotto, ha pareggiato grazie agli avversari e successivamente ha sofferto oltre misura, correndo anche rischi gravi nel finale. È il quarto pareggio nelle ultime nove gare, un’ennesima occasione persa in un ciclo che prevedeva sei partite senza scontri diretti al vertice.

La classifica parla chiaro: sesto posto, promozione diretta a -6 e Juve Stabia a soli tre punti ma con due gare in meno. Non sorprende che al Sannazzari si siano sentiti i primi fischi stagionali: i circa 1100 tifosi presenti si aspettavano di più. Come rileva il Giornale di Sicilia, il Palermo ha raccolto 10 punti nelle prime quattro gare e soltanto 10 nelle successive nove, un ritmo da fondo classifica. Solo cinque squadre della B hanno fatto peggio nello stesso periodo: Avellino, Südtirol, Sampdoria, Spezia e Pescara.

Nello stesso tempo le rivali corrono: Monza in volo, Modena solido, Frosinone in crescita, Cesena brillante e Venezia di nuovo competitivo. Tutte – tranne i romagnoli – affronteranno il Palermo al Barbera nel girone di ritorno. Senza un netto cambio di marcia, avverte Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, si rischiano guai seri.

All’appello manca l’Empoli di Dionisi, che però ha vinto le ultime due gare ed è risalito sino al -3 dai rosa. Lo scontro diretto del 7 dicembre vede oggi la bilancia emotiva pendere verso i toscani. Una vittoria con la Carrarese potrebbe ridare slancio, ma ottenere tre punti appare improvvisamente più difficile del previsto.

Il quadro, conclude il Giornale di Sicilia attraverso la firma di Alessandro Arena, richiama inquietanti similitudini con le stagioni passate: partenze sprint seguite da crolli verticali. Allora il capro espiatorio fu Corini; oggi nessuno punta il dito su Inzaghi, ma ai giocatori viene chiesto molto di più. Le prossime gare sanno di ultima chance: se il Palermo continuerà a marciare peggio delle dirette concorrenti, il rischio è di dover ancora una volta rivedere gli obiettivi e affidare le speranze di promozione alle forche caudine dei play-off.