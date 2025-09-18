Palermo al lavoro per il rinnovo di Corona

PALERMO – Giacomo Corona e il Palermo, un futuro che potrebbe proseguire insieme. L’attaccante ha convinto Pippo Inzaghi durante il ritiro estivo, tanto da restare in rosanero nonostante l’interesse forte della Reggiana. Ora, come riportato da Tuttomercatoweb.com, si lavora al rinnovo del contratto in scadenza nel 2027.

Escl. Ag. Corona: «Giocherà in B. In questo momento Inzaghi…»

Secondo quanto evidenziato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, ci sono già stati i primi approcci tra le parti e la sensazione è che dopo la sfida di Coppa Italia contro l’Udinese possa arrivare l’accordo definitivo. Per il momento non c’è ancora l’intesa, ma regna ottimismo.

Lo stesso Alaimo sottolinea su Tuttomercatoweb.com che il club rosanero vuole blindare il giovane attaccante, mentre da parte di Corona c’è la ferma volontà di continuare il percorso a Palermo. Lavori in corso, dunque, per un prolungamento che sancirebbe la fiducia reciproca e la voglia di crescere ancora insieme.