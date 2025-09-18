Palermo-Bari, il Barbera supera quota 30mila

Il Renzo Barbera si prepara a vivere una notte di grande calcio. In vista della sfida di venerdì sera contro il Bari, il Palermo ha annunciato il numero ufficiale degli spettatori presenti: 30.056.

Un dato che certifica ancora una volta l’entusiasmo e la passione del popolo rosanero, capace di spingere la squadra di Filippo Inzaghi verso un altro “sold out” stagionale.

L’atmosfera sarà dunque bollente per il big match della quarta giornata di Serie B, con il Barbera pronto a colorarsi di rosa e nero per sostenere Brunori e compagni.