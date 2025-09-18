Inzaghi: «Contro il Bari serve pazienza e consapevolezza della nostra forza»

Alla vigilia di Palermo-Bari, Filippo Inzaghi ha presentato la sfida in conferenza stampa dal “Renzo Barbera”.

«Che Caserta abbia già vinto due volte qui può caricarci ulteriormente. È un tabù da sfatare. Questa squadra deve abituarsi a battere record e tabù se vuole diventare grande. Caserta è un grande allenatore, ma non è Caserta-Inzaghi, è Palermo-Bari. Siamo convinti delle nostre forze».

Il tecnico rosanero ha sottolineato l’entusiasmo del pubblico: «Tutta questa gente che viene a vederci è motivo di soddisfazione. Ma dobbiamo dimostrare gara dopo gara di essere all’altezza. Più passa il tempo più spero che il connubio squadra-tifosi diventi più forte. Stiamo dando il massimo».

Infine, un messaggio in vista della sfida: «Spero che i tifosi abbiano pazienza perché la partita di domani è molto complicata. È una squadra molto forte, noi siamo consci della nostra forza ma dobbiamo avere la lucidità di giocare come fatto finora. Dobbiamo avere grande pazienza e consapevolezza della nostra forza».