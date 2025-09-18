Inzaghi: «Bereszynski? Non è ancora del Palermo, pensiamo alla partita»

Dal “Renzo Barbera”, alla vigilia di Palermo-Bari, Filippo Inzaghi ha risposto anche a una domanda sul possibile arrivo di Bartosz Bereszynski:

«Non mi va di parlare di un giocatore che non è ancora del Palermo. Se dovesse arrivare sarà una ciliegina in più. Se arriverà è importante, ma non è ancora ufficiale e abbiamo una partita importante a cui pensare».

Il tecnico rosanero ha poi sottolineato l’importanza del gruppo: «Tutti i giocatori sono pronti a giocare titolari. Cerchiamo di crescere tutti. Ho 22 giocatori che amo alla follia. Domani giocheranno gli undici che penso siano i migliori per iniziare la partita, ma sono sicuro che i cinque che entreranno ce la faranno vincere».