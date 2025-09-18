Inzaghi: «Diakitè? Un leone. Lo ringrazio per la disponibilità che ha dato a Bolzano»

Settembre 18, 2025

Alla vigilia di Palermo-Bari, Filippo Inzaghi ha analizzato la forza dell’avversario guidato da Caserta:

«Le squadre di Caserta giocano bene. Quando ci incontriamo le sfide sono state sempre belle. Il Bari ha un’identità chiara, cerca di giocare a calcio: sarà una partita più aperta delle altre. A Bolzano ho detto che ero curioso di vedere la risposta della squadra, domani è un’ulteriore prova. Ogni partita non ci deve dare cose in meno, sarebbe un errore. Io ho fiducia nei miei giocatori. Sarà una sfida bella e aperta».

Il tecnico rosanero ha poi sottolineato il valore del gruppo: «I nostri giocatori sono tutti allo stesso livello. Finora hanno giocato quasi tutti e questo deve diventare la nostra forza».

Infine, un pensiero per Diakité: «Lo ringrazio per la disponibilità che ha dato a Bolzano: nel primo tempo ero in spogliatoio che stava male, piegato in due. Nel secondo tempo mi ha dato disponibilità, è entrato come un leone e ha fatto molto bene. Poi al rientro è andato in ospedale. Questo fa capire lo spirito del gruppo. È stato due o tre giorni fermo, è recuperato ma non so se sarà pronto a giocare. Per noi è un giocatore importante».

