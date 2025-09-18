Inzaghi: «A Palermo gioca chi merita, Le Douaron merita il gol per come sta giocando»

In conferenza stampa alla vigilia di Palermo-Bari, Filippo Inzaghi ha ribadito il concetto di meritocrazia all’interno della rosa:

«Una squadra che vuole vincere non può avere gente che deve giocare per forza. Qui chi gioca vuol dire che lo merita, solo Vasic è ancora giovane. Ma qui giocano tutti e hanno la possibilità di mostrare sul campo che meritano di giocare. Giovane mi ha sorpreso positivamente. È un centrocampista e ha valori fisici straordinari. Lui come Vasic ci daranno grandi soddisfazioni. Martedì avranno la possibilità di giocare».

Guardando indietro alla vittoria di Bolzano, Inzaghi ha spiegato la scelta tattica: «A Bolzano abbiamo fatto quel tipo di partita perché lo volevo io. Ho pensato che il Südtirol non perdeva da tempo in casa e se andavamo con un altro atteggiamento ne saremmo usciti con le ossa rotte. È chiaro che per caratteristiche e impegno possiamo giocare meglio. È chiaro che domani sarà un altro tipo di partita».

Infine, parole di stima per Le Douaron: «Mi fa piacere sentir dire che è stato decisivo per la vittoria a Bolzano. Ha fatto una partita straordinaria, ha lottato su ogni pallone, bisognerebbe essere più onesti su di lui perché abbiamo bisogno di giocatori come lui per sognare. Sono sicuro che quando ritroverà la rete potrà fare tanti gol. Merita il gol per come sta giocando».