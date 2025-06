Palermo pronta al grande show: 50mila spettatori attesi per Radio Italia Live

Un successo travolgente. Venerdì 27 giugno il Foro Italico di Palermo si trasformerà in un’arena a cielo aperto per accogliere Radio Italia Live – Il Concerto, con un pubblico già tutto esaurito da settimane: 50mila spettatori accreditati, secondo quanto riportato da Giusy La Piana su Repubblica Palermo.

L’accesso al concertone è gratuito ma riservato esclusivamente a chi ha effettuato la prenotazione. La scaletta, ricca di nomi illustri della musica italiana, prevede l’esibizione di 12 big della scena nazionale, tra cui Annalisa, Blanco, Gabbani, Negramaro, Noemi, Raf, Tananai, The Kolors e altri ancora, tutti accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta da Bruno Santori. Ogni artista proporrà tre brani per un totale di oltre trenta esecuzioni dal vivo.

Come sottolineato da Repubblica Palermo, l’evento è il risultato di un anno di preparativi condotti in sinergia con il Comune di Palermo, e coinvolge centinaia di professionisti. Solo sul palco – un’imponente struttura arrivata da Milano – lavoreranno 60 addetti, mentre saranno circa 100 i mezzi impiegati per movimentare e montare l’intero impianto tecnico e logistico.

«Lo show sarà all’altezza dei migliori live internazionali – scrive Giusy La Piana su Repubblica Palermo – grazie a 380 fari motorizzati, 340 metri quadri di ledwall e 600 memorie luci». La direzione della fotografia è firmata da Ivan Lavezzoli, affiancato dai lighting designer Luca Fabiani e Lorenzo Pagella.

Per accedere all’evento, sarà necessario presentarsi entro le 18.30 presso i varchi di piazza Tonnarazza, via Lincoln e via Cala, come specificato sul biglietto. Rigorosa la lista di oggetti vietati all’interno dell’area del concerto: niente animali, bottiglie, valigie, caschi, alcolici, bombolette, tende o bastoni da selfie.

Palermo, dunque, si prepara a vivere una serata di musica e spettacolo sotto le stelle, con l’energia di Radio Italia pronta a conquistare anche questa estate.