Palermo Primavera, Del Grosso dopo il pari con l’Empoli: «Partita di carattere, questo spirito deve darci continuità»

Cristiano Del Grosso, allenatore della Primavera del Palermo, ha commentato il pareggio ottenuto contro l’Empoli ai microfoni ufficiali del Club, sottolineando la prova di personalità offerta dai suoi ragazzi contro la capolista del campionato.

«Oggi la squadra ha fatto una partita di carattere – ha dichiarato Del Grosso ai canali ufficiali rosanero – ho apprezzato lo spirito di ognuno dei ragazzi. Dobbiamo prendere come spunto queste partite per migliorare il nostro rendimento anche in trasferta».

Il tecnico ha poi evidenziato il valore dell’avversario e l’importanza del punto conquistato: «Con questo spirito siamo riusciti a portare a casa un punto anche contro la squadra più forte del campionato. La chiave è dare continuità ai nostri risultati grazie alla voglia di combattere tutti insieme per questa maglia».