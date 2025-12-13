Serie B, Cissè decide al “Ceravolo”: Catanzaro batte Avellino 1-0. La classifica aggiornata

Il Catanzaro conquista una preziosa vittoria per 1-0 contro l’Avellino al termine di una gara combattuta e ricca di spunti, soprattutto nella ripresa. Al “Ceravolo” il match si apre con ritmi non altissimi, ma con occasioni da entrambe le parti: Iemmello prova a trascinare i giallorossi, mentre l’Avellino risponde con Tutino, fermato da un grande intervento di Pigliacelli e dalla traversa.

Dopo un primo tempo equilibrato, la svolta arriva al 52’: Alphadjo Cissè raccoglie lo scarico di D’Alessandro sul vertice sinistro dell’area, controlla e lascia partire un destro rasoterra che batte Daffara, regalando il vantaggio al Catanzaro. L’Avellino reagisce con decisione, aumenta il ritmo e va più volte vicino al pareggio, colpendo anche una traversa con Biasci e vedendosi annullare un gol per fallo in attacco.

Nel finale i giallorossi gestiscono con attenzione, resistendo all’assalto biancoverde grazie a una difesa attenta e alle parate di Pigliacelli. Al triplice fischio è il Catanzaro a esultare: tre punti sofferti ma meritati, che premiano concretezza e solidità contro un Avellino mai domo.

Classifica dopo la 16ª giornata

Frosinone 31

Monza 31

Venezia 29

Palermo 29

Modena 29

Cesena 27

Catanzaro 25

Juve Stabia 22

Padova 21

Empoli 20

Reggiana 20

Avellino 20

Carrarese 16

Bari 16

Südtirol 15

Entella 15

Spezia 14

Mantova 14

Sampdoria 13

Pescara 10