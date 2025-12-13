Serie B, Cissè decide al “Ceravolo”: Catanzaro batte Avellino 1-0. La classifica aggiornata
Il Catanzaro conquista una preziosa vittoria per 1-0 contro l’Avellino al termine di una gara combattuta e ricca di spunti, soprattutto nella ripresa. Al “Ceravolo” il match si apre con ritmi non altissimi, ma con occasioni da entrambe le parti: Iemmello prova a trascinare i giallorossi, mentre l’Avellino risponde con Tutino, fermato da un grande intervento di Pigliacelli e dalla traversa.
Dopo un primo tempo equilibrato, la svolta arriva al 52’: Alphadjo Cissè raccoglie lo scarico di D’Alessandro sul vertice sinistro dell’area, controlla e lascia partire un destro rasoterra che batte Daffara, regalando il vantaggio al Catanzaro. L’Avellino reagisce con decisione, aumenta il ritmo e va più volte vicino al pareggio, colpendo anche una traversa con Biasci e vedendosi annullare un gol per fallo in attacco.
Nel finale i giallorossi gestiscono con attenzione, resistendo all’assalto biancoverde grazie a una difesa attenta e alle parate di Pigliacelli. Al triplice fischio è il Catanzaro a esultare: tre punti sofferti ma meritati, che premiano concretezza e solidità contro un Avellino mai domo.
Classifica dopo la 16ª giornata
Frosinone 31
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Cesena 27
Catanzaro 25
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 16
Bari 16
Südtirol 15
Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10