Reggiana, Dionigi: «Sul primo gol del Padova siamo stati dei polli»

Davide Dionigi, allenatore della Reggiana, ha analizzato la sconfitta contro il Padova nel post-gara, commentando la prestazione della sua squadra con parole di critica e consapevolezza. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Padovagoal.it:

«Siamo stati dei polli nel primo gol del Padova, sull’unica occasione del primo tempo da parte loro, poi abbiamo pareggiato e ci siamo spenti. L’avevamo recuperata e poi siamo spariti nel nostro momento migliore.»

Secondo Dionigi, la sua squadra non è riuscita a gestire al meglio il momento di equilibrio che aveva raggiunto, evidenziando anche una gestione poco efficace dei cambi: «Siamo stati un po’ corti nei cambi e abbiamo pagato. Potevamo fare meglio sulle ripartenze, c’è molto da lavorare.»

Nonostante il rammarico per il risultato, l’allenatore ha voluto riconoscere i meriti degli avversari: «Complimenti al Padova che ha fatto la sua onesta partita.»