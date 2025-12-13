Reggiana, Dionigi: «Sul primo gol del Padova siamo stati dei polli»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 13, 2025

Davide Dionigi, allenatore della Reggiana, ha analizzato la sconfitta contro il Padova nel post-gara, commentando la prestazione della sua squadra con parole di critica e consapevolezza. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Padovagoal.it:

«Siamo stati dei polli nel primo gol del Padova, sull’unica occasione del primo tempo da parte loro, poi abbiamo pareggiato e ci siamo spenti. L’avevamo recuperata e poi siamo spariti nel nostro momento migliore.»

Secondo Dionigi, la sua squadra non è riuscita a gestire al meglio il momento di equilibrio che aveva raggiunto, evidenziando anche una gestione poco efficace dei cambi: «Siamo stati un po’ corti nei cambi e abbiamo pagato. Potevamo fare meglio sulle ripartenze, c’è molto da lavorare.»

Nonostante il rammarico per il risultato, l’allenatore ha voluto riconoscere i meriti degli avversari: «Complimenti al Padova che ha fatto la sua onesta partita.»

Ultimissime

Avellino, Cancellotti dopo la sconfitta a Catanzaro: «Ora ci riposiamo e pensiamo al Palermo, sarà una gara difficile»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 13, 2025

Avellino, Sounas: «Palermo e Bari? Vogliamo chiudere al meglio il 2025»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 13, 2025

Avellino, mister Biancolino analizza la sconfitta contro il Catanzaro: «Il pareggio sarebbe stato più giusto»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 13, 2025

Serie B: Mantova avanti 1-2 sul Cesena all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 13, 2025

Modena, Sottil: «Il campionato è logorante, ma siamo sulla strada giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 13, 2025