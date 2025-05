Palermo Primavera, Del Grosso: «Dispiace aver chiuso il campionato con una sconfitta»

Cristiano Del Grosso, allenatore del Palermo Primavera, ha commentato la sconfitta per 1 a 0 in casa del Cosenza ai microfoni ufficiali del Club:

«Dispiace aver chiuso il nostro campionato con una sconfitta, avremmo voluto ottenere un risultato diverso. Oggi è stata data un’opportunità anche a chi ha avuto meno spazio durante la stagione. Siamo stati in controllo della gara senza riuscire a capitalizzare le occasioni avute. Questa squadra ha cercato di competere per un obiettivo importante quest’anno, provando ad alzare l’asticella settimana dopo settimana. Sono felice di aver contribuito inoltre alla valorizzazione dei nostri giovani a cui faccio i complimenti perché hanno dimostrato di potersi giocare le proprie carte in questo campionato».