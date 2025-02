Palermo, Pohjanpalo si presenta: «Con Brunori c’è già intesa. Perché il 19? Era il numero di Schillaci»

Il nuovo acquisto del mercato invernale in casa Palermo Joel Pohjanpalo è stato presentato oggi in conferenza stampa.

Di seguito alcune dichiarazioni dell’attaccante:

Intesa con Brunori e rapporto con Dionisi

«Ho incontrato Matteo ed è stato molto importante. Lo conoscevo già ed è un grande giocatore, di peso. Sul campo abbiamo stabilito subito una buona intesa, e farlo in poco tempo non è cosa da poco. La competizione sana aiuta a tirare fuori il meglio da ognuno di noi e in questi primi allenamenti ho trovato un clima di collaborazione. È chiaro che da me ci si aspettano i gol, e spero di farli per il club, per la squadra e per i tifosi. Voglio mettermi subito in pista al meglio».

Sul modulo e il sistema di gioco:

«Mi adatto facilmente al gioco. Sarà l’allenatore a decidere il sistema più adatto con i giocatori a disposizione, ma non ho difficoltà. Il calcio italiano è molto tattico, ma poi è il campo a decidere oltre le strategie».

Maglia numero 19 e il legame con la storia rosanero

«Il mio numero è sempre stato il 20, quella sarebbe stata la mia prima scelta ma era già occupata. Ho scelto il 19 perché lo usavo ad Amburgo ed è un numero fortunato per me. Poi ho scoperto che qui a Palermo ha un valore simbolico importante, era il numero di Schillaci, l’eroe dei Mondiali. Sono orgoglioso di averlo scelto».