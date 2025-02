Palermo, Pohjanpalo si presenta: «Capitolo Venezia chiuso. Nel calcio le cose cambiano»

Il nuovo acquisto del mercato invernale in casa Palermo Joel Pohjanpalo è stato presentato oggi in conferenza stampa.

Di seguito alcune dichiarazioni dell’attaccante:

L’addio al Venezia e la scelta di Palermo

«Prima della partita con l’Udinese ho salutato la squadra e i tifosi, è stato un momento di grande emozione per me. Nel calcio le cose cambiano e bisogna andare avanti. Posso ancora dare tanto e l’idea di rappresentare i colori rosanero per me è una grande emozione. So che qui c’è molta attenzione su di me e questa responsabilità mi motiva. Il capitolo Venezia è chiuso».