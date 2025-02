Palermo-Pisa, Abildgaard: «Una grande vittoria»

Oliver Abildgaard, tra i protagonisti della vittoria del Pisa contro il Palermo, ha condiviso le sue impressioni in un’intervista a 50 Canale. Ha sottolineato lo spirito di squadra e di famiglia del gruppo, anche in assenza di giocatori chiave come Marin, evidenziando come si siano supportati a vicenda.

«Siamo una squadra, una famiglia anche senza Marin ci siamo aiutati. Siamo un grande gruppo, siamo “25 animali” e possiamo giocare ogni partita con questo carattere. La partita l’abbiamo controllata bene. Il Palermo meglio nel secondo tempo ma per noi è una grande vittoria. Domani pensiamo già al Cittadella. Il quinto danese? Sono felice se arriva Provstgaard ma dovete chiederlo al direttore».