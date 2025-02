Palermo-Pisa 1-2. La fotogallery

Il Palermo, dopo la sconfitta contro la Reggiana, non riesce a rialzarsi e cade al ‘Barbera’ per 1-2 contro il Pisa di Pippo Inzaghi, che per una notte si prende la vetta della Serie B. I toscani sbloccano il match al 14′ con Valoti, che trasforma il rigore concesso per un tocco di mano di Ranocchia. Al 26′ arriva il raddoppio nerazzurro con Lind, che approfitta di un errore di Desplanches: il portiere rinvia il pallone addosso all’attaccante, che ringrazia e insacca senza difficoltà. Il Palermo prova a reagire nella ripresa e accorcia le distanze al 59′ con Brunori, servito da Segre: il capitano rosanero calcia un destro a giro preciso che riaccende le speranze, ma il risultato non cambia.

