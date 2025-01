Palermo-Pisa, Dionisi: «Mercato? Chi è uscito verrà sostituito a dovere»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in mixed-zone al termine della partita persa contro il Pisa.

Ecco le sue parole:

«La squadra era arrabbiata a fine partita, ma è rimasta unita; l’unico modo di essere squadra è unirsi e crederci. Pochi attacchi? Abbiamo avuto cinque occasioni noi e due il Pisa. Riguardo a Magnani e al mercato? Dovremo sicuramente sostituire chi è uscito. Oggi Magnani ha giocato bene, nonostante non giocasse da un po’ di tempo, ed è uscito per crampi; sicuramente alza il livello. Chi è uscito verrà sostituito a dovere. Mancano pochi giorni, ma queste decisioni non spettano a me».