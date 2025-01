Palermo-Pisa, Dionisi: «Oggi meritavamo molto di più e non si è vista differenza in campo»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in mixed-zone al termine della partita persa contro il Pisa.

Ecco le sue parole:

«Difficile spiegare questa sconfitta. Dopo un quarto d’ora eravamo già due gol sotto, e non ricordo occasioni da parte del Pisa. Eravamo sotto 0-2 senza aver subito tiri. Cosa devo dire ai ragazzi? Di evitare errori per non concedere gol. Mi dispiace per i ragazzi e per il pubblico; oggi meritavamo molto di più e non si è vista differenza. Cosa ha detto Desplanches? È stato bravo a mantenere alta la testa fino alla fine. Deve rialzarsi, gli errori fanno parte del mestiere, ed è giovane. Riguardo alle scelte, farei le stesse se tornassi indietro. Oggi una squadra che ha 23 punti in più di noi non ha creato niente. Se devo parlare del risultato e della classifica, dovrei essere disfattista, ma voglio parlare della partita. Nel primo tempo, avremmo potuto attaccare più velocemente, questa è la cosa che potevamo fare meglio. Errori arbitrali? E’ strano. Sbagliamo noi in campo e non siamo gli unici. Non mi piace parlare degli arbitri, è chiaro che la direzione non è stata lineare, ma così è andata».