Palermo-Pisa, Brunori: «La squadra è viva e non bisogna mollare»

Il Capitano del Palermo Matteo Brunori ha parlato ai media presenti in mixed-zone al termine della partita persa contro il Pisa.

Ecco le sue parole:

«Oggi penso che abbiamo dato una prova che la squadra non ha mollato, soprattutto nel secondo tempo. Commentare una sconfitta è difficile, c’è da prendere il positivo. In questo caso guardo che non abbiamo mollato. Bisogna ripartire dalle cose positive che ci sono, la squadra è viva e non bisogna mollare. Cosa è cambiato tra il primo e il secondo Palermo? Secondo me i primi errori, che fanno parte del gioco. Abbiamo fatto una buona gara sotto l’aspetto dell’agonismo e della grinta. Abbiamo commesso errori e il calcio è fatto di errori, bisogna limitarli. Cosa ho detto a Desplanches? Che gli errori fanno parte del percorso di ognuno di noi. Facendo il portiere ha piu responsabilità, l’errore si nota di più. Siamo con Seba, ha delle potenzialità, si deve far coraggio la squadra è con lui. Settimana dopo settimana dobbiamo guardare la squadra sopra di noi e raggiungere l’obiettivo per noi più alto».