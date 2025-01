Palermo-Pisa, Inzaghi: «Gara difficilissima contro una delle squadre più forti del campionato»

Il tecnico del Pisa, Filippo Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Sono felice per come abbiamo interpretato la gara, una partita difficilissima contro una squadra veramente forte. Siamo stati molto bravi nel primo tempo, il loro gol ci ha intimorito un po’. Questa è una partita importante e averla vinta nonostante mancassero giocatori importanti è significativo. Sono felice, dobbiamo continuare. Mancano molte partite, non abbiamo ancora fatto nulla. Non guardo la classifica, mancano troppe gare. Temevo molto questa partita, la squadra l’ha interpretata bene, abbiamo subito un gol evitabile e quando prendi gol in uno stadio così, ti trascina e abbiamo giocato un po’ meno. Per me, il Palermo è una delle squadre più forti del campionato, ma noi stiamo rendendo dura la vita a tutti. Trovarci qui è merito dei ragazzi e della società. Sono felice e ringrazio i tifosi che sono venuti in tanti qui. Sono felice a Pisa, sono venuto a Palermo a giocare ed è sempre un piacere trovare l’affetto qui. Palermo tornerà dove merita. Siamo stati avversari per 90′, ho tanti amici qui anche tra i dirigenti. Fino al gol di Brunori siamo stati perfetti. Siamo venuti qui per giocarcela. Il Palermo ha fatto dei cambi importanti, uno di questi è Henry che noi volevamo; i nostri difensori sono stati fantastici. Vedere dal vivo il Palermo mi fa dire che è difficilissimo batterlo. Prima della partita contro Sassuolo, Cremonese e Palermo pensavo che ci volesse la partita perfetta per batterli, noi abbiamo regalato delle gioie ai nostri tifosi. Ogni commento è superfluo per Moreo. È un giocatore straordinario, è il Mandzukic della Serie B. Per me, avrebbe potuto giocare in Serie A, ma ce lo godiamo qui».