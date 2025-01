Palermo-Pisa, Brunori: «Abbiamo provato fino all’ultimo a riprendere la partita. Siamo stati condizionati dal primo tempo»

Il capitano del Palermo Matteo Brunori ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Pisa.

Ecco le sue parole:

«Nel secondo tempo abbiamo dato tutto, non possiamo rimproverare niente a nessuno. Siamo stati condizionati dal primo tempo, poi è normale che, se la gara si rimette su un binario, è difficile riprenderlo. Cosa hai detto alla squadra dopo la partita? Dopo una sconfitta c’è il dispiacere generale, devi cercare di trovare le parole giuste. Nel secondo tempo è stato semplice trovare le parole giuste perché abbiamo provato fino all’ultimo a riprendere la partita. Quanto ha inciso la direzione di gara? Non mi avete mai sentito parlare di arbitraggio perché non fa parte di me; ultimamente abbiamo qualcosa da dire, ma non possiamo pensare all’arbitraggio, bensì dobbiamo analizzare gli errori e dare il massimo tutti insieme. Alla lunga qualche episodio pesa. Quanto ti manca per essere al top? Cerco di lavorare tutti i giorni, devo riprendere la condizione migliore, ma mi sento bene e sento la fiducia dei compagni e del mister. Mi metto a disposizione, è normale che poi tutto aumenti».