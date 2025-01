Palermo, programmate le visite mediche di Joel Pohjanpalo

La telenovela di gennaio legata al futuro di Joel Pohjanpalo sta per giungere alla conclusione. L’attaccante finlandese è ormai pronto a vestire la maglia del Palermo, dopo che le parti hanno raggiunto un accordo di massima nella serata di venerdì 31 gennaio.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il trasferimento si chiuderà per una cifra di 4,75 milioni di euro, con le visite mediche programmate in Sicilia domenica 2 febbraio. Nonostante l’accordo ormai definito, Pohjanpalo sarà comunque convocato per la sfida di domani tra Venezia e Udinese, ma difficilmente scenderà in campo.

Lunedì scorso, nell’ultima gara casalinga contro il Verona, l’attaccante ha voluto salutare i tifosi del Venezia, rimettendosi al braccio la fascia da capitano e ricevendo un lungo tributo dal pubblico del Penzo. Uno degli eroi della promozione in Serie A ha lasciato il campo in lacrime, chiudendo così la sua avventura in Laguna prima del trasferimento in rosanero.