Palermo-Pisa, Dionisi: «Desplanches ha qualità. Non sarà un ballottaggio continuo»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso in casa contro il Pisa.

Ecco le sue parole:

«Magnani? Impatto positivo, è uscito per crampi, come Diakitè. Gli errori dovremmo limarli; purtroppo, è la seconda volta che capita e mi dispiace tantissimo. Gli errori non andrebbero commessi, ma succedono. Potevamo fare qualcosa di più nel primo tempo. Come faccio a dire se oggi prenderò una decisione sul portiere? Seba ha qualità, farà il portiere e deve passare da questi errori. Non sarà un ballottaggio continuo, vedremo nella settimana».