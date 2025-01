Palermo-Pisa, Dionisi: «Errori in campo non solo dai giocatori. Bisogna accettare anche quelli arbitrali»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso in casa contro il Pisa.

Ecco le sue parole:

«Gli errori in campo non sono stati solo da parte dei giocatori; bisogna accettare anche gli errori arbitrali. È andata così. La squadra ha subito poco, i gol sono nati da episodi e dall’infortunio di Desplanches. Salvatore oggi è stato partecipativo con la squadra e, fino al primo tempo, gli episodi ci hanno penalizzato. Ranocchia al posto di Gomes cosa dà? Abbiamo cercato di non focalizzare la partita sulla fisicità; Valerio è bravo a smarcarsi e Ranocchia in quel ruolo dà cambio campo. Le scelte sono state fatte per inserire più qualità. Valerio l’ho cambiato non per gli attaccanti, ma per come stava giocando avrei dovuto tenerlo. Siamo stati bravi. Il rigore non posso condannarlo. Il secondo gol è nato da un infortunio. Oggi non si è vista la differenza tra noi e il Pisa, ma il risultato dice un’altra cosa».