Giornale di Sicilia: “Lupo avverte il Palermo: «Attenzione al Pescara, non è una gara scontata»”

Testacoda solo sulla carta. Fabio Lupo, pescarese doc ed ex direttore sportivo rosanero, analizza la sfida tra Pescara e Palermo in un’intervista firmata da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia. Una partita che, secondo il dirigente, nasconde insidie tutt’altro che marginali.

«È un classico testacoda. Il Pescara viene da un buon match contro la capolista Venezia e ha tenuto in bilico il risultato fino alla fine. Questo è chiaramente un messaggio per il Palermo che non può abbassare la guardia. Il Pescara ha dimostrato di essere ancora convinto delle proprie possibilità di salvarsi».

«Il Palermo, e lo penso da sempre, è la squadra più forte del campionato insieme a Monza e Venezia, come qualità e ampiezza dell'organico».

«Io direi che la sorpresa è stata la prima parte del campionato del Palermo, dove non è stato all'altezza del suo organico. Ha perso dei punti a volte per sottovalutazione degli avversari, soprattutto quando era in vantaggio. Invece adesso ha trovato forza ed equilibrio, il Palermo sta facendo il campionato che è nelle sue possibilità».

«Io credo che questa è una delle forze, delle capacità di Inzaghi. Dovunque è andato, Inzaghi ha sempre lasciato questa impronta di una grande gestione fatta di professionalità e umanità che gli deriva dal fatto di essere stato un calciatore che ha fatto un certo tipo di carriera. È sempre stata una sua qualità quella di sapere gestire tecnicamente, moralmente e psicologicamente il gruppo».

«È una domanda che mi mette in difficoltà, anche per l'affetto che ho nei confronti del Venezia. Io penso che queste quattro squadre se la giocheranno fino all'ultima giornata, è davvero difficile fare un pronostico. Il Frosinone è stato molto bravo finora, con Alvini e Castagnini che sono stati molto bravi a creare questo gruppo. Ma rispetto alle altre tre hanno una profondità d'organico inferiore e alla fine potrebbe pagare. Però è sicuro che queste quattro daranno vita ad un finale di campionato molto, molto bello».