Gazzetta dello Sport: “L’asse finlandese spinge il Palermo: Joronen e Pohjanpalo da record”

Amici fuori dal campo, leader dentro. Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo rappresentano il cuore nordico del Palermo lanciato nella rincorsa alla Serie A. Come racconta Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport, l’asse finlandese costruito da Inzaghi sta producendo numeri da primato, replicando in rosanero quanto già fatto ai tempi del Venezia.

Fabrizio Vitale, su La Gazzetta dello Sport, evidenzia come Pohjanpalo, a due anni dall’ultimo campionato disputato per intero, stia confermando il proprio istinto da bomber: 17 reti e leadership nella classifica marcatori di Serie B. Ma se l’attaccante è una garanzia, la vera sorpresa è rappresentata dal rendimento di Joronen, autentico re dei clean sheet con 13 partite chiuse senza subire gol.

Secondo quanto sottolinea da Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport, il dato assume ancora più valore se si considera che il portiere ha già eguagliato il bottino ottenuto a Venezia due stagioni fa nell’arco di 38 giornate. Un miglioramento significativo, con la concreta possibilità di aggiornare il proprio record personale e magari superare Chichizola nella speciale graduatoria stagionale.

Non è soltanto una questione di numeri. Nell’analisi di Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport emerge anche il legame umano tra i due finlandesi: amici nella vita, testimoni di nozze l’uno dell’altro, compagni in nazionale e ora nuovamente insieme in Sicilia. Un’amicizia che si è rivelata determinante anche la scorsa estate, quando il Palermo era alla ricerca di un portiere dopo l’infortunio di Bardi. Joronen, svincolato dopo la fine dell’esperienza veneziana, accettò la sfida rosanero dopo la chiamata del suo procuratore, quasi anticipata – come da lui stesso raccontato – da un segno del destino.

Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport descrive così un Palermo costruito anche su una direttrice finlandese, fondamentale nella striscia da record della squadra di Inzaghi: 14 risultati utili consecutivi e 8 vittorie di fila in casa. Joronen blinda, Pohjanpalo colpisce. Una sinergia che si traduce in punti pesanti nella corsa alla promozione.

Il portiere ha più volte messo in cassaforte il vantaggio costruito dall’attaccante, che oggi si trova a cinque reti dal record personale di due stagioni fa, quando conquistò il titolo di capocannoniere. E ai 17 gol vanno aggiunti anche 5 assist, ulteriore testimonianza della centralità di Pohjanpalo nel sistema offensivo rosanero.

Come sottolinea ancora Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo comune è festeggiare un’altra promozione. Per Joronen significherebbe anche prolungare il contratto, con un rinnovo che scatterebbe in caso di Serie A. Una scommessa accettata in estate con un accordo annuale, puntando su sé stesso e sul progetto Palermo. Oggi, numeri alla mano, quella scelta si sta rivelando vincente.