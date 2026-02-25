Giornale di Sicilia: “Peda, da gregario a titolare: il polacco è la nuova certezza della difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (143) peda

Da alternativa nelle rotazioni a pedina imprescindibile dello scacchiere rosanero. Il percorso di crescita di Peda è uno dei segnali più evidenti della solidità raggiunta dal Palermo. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrale polacco è ormai stabilmente entrato nelle gerarchie difensive di Inzaghi, diventando l’under più utilizzato della rosa.

Massimiliano Radicini, sul Giornale di Sicilia, evidenzia i numeri che certificano la fiducia del tecnico: 23 presenze complessive in campionato, di cui 13 dal primo minuto, a cui si aggiungono due apparizioni in Coppa Italia impreziosite da un gol. Dati che raccontano una crescita progressiva e una continuità d’impiego sempre più significativa.

È soprattutto nelle ultime settimane che il suo peso specifico è aumentato. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nelle ultime dieci partite Peda è partito titolare in otto occasioni, subentrando in una e restando in panchina soltanto in un’altra. Un trend che conferma quanto il difensore sia diventato centrale nelle scelte tattiche di Inzaghi.

Sul piano tecnico, il centrale polacco si distingue per equilibrio negli interventi, attenzione nella marcatura e ordine nelle letture difensive. Secondo l’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’intesa con Bani e Ceccaroni è ormai consolidata: il terzetto arretrato ha trovato meccanismi quasi automatici, contribuendo alla solidità complessiva della retroguardia rosanero.

Un ruolo determinante nel suo percorso lo ha avuto la fiducia dell’allenatore. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia ricorda come Inzaghi abbia spinto per la sua permanenza, ribadendo pubblicamente di considerarlo un difensore forte e pronto per un ruolo da protagonista. Una convinzione che, settimana dopo settimana, sta trovando conferma nelle prestazioni offerte in campo.

Da qui al termine della stagione, complice un calendario fitto, potrebbero esserci rotazioni con Magnani o Bereszynski. Tuttavia, come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il percorso di maturazione di Peda appare ormai ben avviato e lascia intravedere ulteriori margini di crescita.

A impreziosire il suo profilo c’è anche la duttilità tattica: pur nascendo come difensore di destra, è stato impiegato con efficacia anche al centro della linea. Una versatilità che ne aumenta il valore all’interno della rosa e che rende questa stagione, per il polacco, una vera e propria consacrazione. Come ribadisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Peda non è più una sorpresa, ma una certezza del Palermo.

Altre notizie

palermo empoli 3-2 (63) joronen

Gazzetta dello Sport: “L’asse finlandese spinge il Palermo: Joronen e Pohjanpalo da record”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 072124

Giornale di Sicilia: “Lupo avverte il Palermo: «Attenzione al Pescara, non è una gara scontata»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Palermo Entella 3-0 (50) ranocchia Segre

Giornale di Sicilia: “Palermo, Ranocchia e Segre non si possono toccare più”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (45)

Repubblica: “Serie B, lo sprint per la promozione diretta. Le statistiche premiano le prime due”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
palermo pescara 5-0 (90) peda pierozzi inzaghi brunori

Corriere dello Sport: “Palermo, le tre mosse di Inzaghi per la svolta”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro, Iemmello: «Palermo e Monza due corazzate. Il Venezia ha individualità da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, ripresa a Torretta: partitella 10 contro 10 e test con la Primavera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 170050

Pescara, sospiro di sollievo per Gorgone: Valzania verso il rientro contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (56)

Serie B, Giudice Sportivo: multe a Frosinone, Bari e Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 141620

Palermo in lutto: addio a Giovanni Pisciotta, storico tifoso rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
file2 - 2026-02-24T132925.784

L’ex Palermo Scurto riparte dalla Salernitana: sarà il vice di Cosmi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
file1 - 2026-02-24T130238.991

Pescara, niente lesione per Valzania: contro il Palermo potrebbe esserci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo empoli 3-2 (63) joronen

Gazzetta dello Sport: “L’asse finlandese spinge il Palermo: Joronen e Pohjanpalo da record”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 072124

Giornale di Sicilia: “Lupo avverte il Palermo: «Attenzione al Pescara, non è una gara scontata»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (143) peda

Giornale di Sicilia: “Peda, da gregario a titolare: il polacco è la nuova certezza della difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Palermo Entella 3-0 (50) ranocchia Segre

Giornale di Sicilia: “Palermo, Ranocchia e Segre non si possono toccare più”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (45)

Repubblica: “Serie B, lo sprint per la promozione diretta. Le statistiche premiano le prime due”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026