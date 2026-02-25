Giornale di Sicilia: “Peda, da gregario a titolare: il polacco è la nuova certezza della difesa”

Da alternativa nelle rotazioni a pedina imprescindibile dello scacchiere rosanero. Il percorso di crescita di Peda è uno dei segnali più evidenti della solidità raggiunta dal Palermo. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrale polacco è ormai stabilmente entrato nelle gerarchie difensive di Inzaghi, diventando l’under più utilizzato della rosa.

Massimiliano Radicini, sul Giornale di Sicilia, evidenzia i numeri che certificano la fiducia del tecnico: 23 presenze complessive in campionato, di cui 13 dal primo minuto, a cui si aggiungono due apparizioni in Coppa Italia impreziosite da un gol. Dati che raccontano una crescita progressiva e una continuità d’impiego sempre più significativa.

È soprattutto nelle ultime settimane che il suo peso specifico è aumentato. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nelle ultime dieci partite Peda è partito titolare in otto occasioni, subentrando in una e restando in panchina soltanto in un’altra. Un trend che conferma quanto il difensore sia diventato centrale nelle scelte tattiche di Inzaghi.

Sul piano tecnico, il centrale polacco si distingue per equilibrio negli interventi, attenzione nella marcatura e ordine nelle letture difensive. Secondo l’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’intesa con Bani e Ceccaroni è ormai consolidata: il terzetto arretrato ha trovato meccanismi quasi automatici, contribuendo alla solidità complessiva della retroguardia rosanero.

Un ruolo determinante nel suo percorso lo ha avuto la fiducia dell’allenatore. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia ricorda come Inzaghi abbia spinto per la sua permanenza, ribadendo pubblicamente di considerarlo un difensore forte e pronto per un ruolo da protagonista. Una convinzione che, settimana dopo settimana, sta trovando conferma nelle prestazioni offerte in campo.

Da qui al termine della stagione, complice un calendario fitto, potrebbero esserci rotazioni con Magnani o Bereszynski. Tuttavia, come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il percorso di maturazione di Peda appare ormai ben avviato e lascia intravedere ulteriori margini di crescita.

A impreziosire il suo profilo c’è anche la duttilità tattica: pur nascendo come difensore di destra, è stato impiegato con efficacia anche al centro della linea. Una versatilità che ne aumenta il valore all’interno della rosa e che rende questa stagione, per il polacco, una vera e propria consacrazione. Come ribadisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Peda non è più una sorpresa, ma una certezza del Palermo.