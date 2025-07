Palermo–Paradiso 5-1, Inzaghi: «Grandi miglioramenti. Peda rimane qui»

Filippo Inzaghi si è presentato in conferenza stampa al termine dell’amichevole vinta 5-1 dal Palermo contro il Paradiso, squadra della terza divisione svizzera. Il tecnico rosanero ha espresso grande soddisfazione per la prestazione e per l’atteggiamento dei suoi giocatori.

«Partita tosta ma grandi miglioramenti» ha dichiarato Inzaghi. «Ho visto grande volontà e grandi impegni. Non abbiamo ancora velocità ma mi sono piaciuti tutti. Sono molto soddisfatto. Loro andavano forti ma la risposta è ottima finora».

Il tecnico ha poi sottolineato gli obiettivi fisici della preparazione: «Voglio arrivare al 16 agosto con le gambe cariche. Questa squadra può giocare in qualsiasi modo. Il 3-5-2 l’ho voluto provare perché questa squadra può farlo. Cambierà poco perché in avanti andremo sempre 3 su 3 in pressing, ma il vertice basso può servirci».

A margine, Inzaghi ha rassicurato sulle condizioni di Magnani: «Magnani è solo acciaccato per il lavoro di questi giorni, non aveva senso rischiarlo».

Infine, una battuta anche su Peda, protagonista di buone giocate in campo: «Peda rimane qui. Ha la mia stima. Può giocare ovunque e i giocatori forti li teniamo con noi senza dubbio».