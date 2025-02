Palermo, Niccolò Pierozzi: «Brescia? Abbiamo bisogno del calore dei tifosi»

L’esterno del Palermo Niccolò Pierozzi si è raccontato in un’intervista esclusiva a Repubblica Palermo, firmata da Valerio Tripi, dopo la vittoria dei rosanero a Cosenza. Un successo importante che ha interrotto un periodo difficile e che porta anche la sua firma, grazie al primo gol in maglia rosanero. Classe 2001, fiorentino, Pierozzi ha già dimostrato di avere il vizio del gol con 14 reti tra Serie A, B e C, e ora punta a trovare continuità con la squadra di Dionisi.

Nell’intervista, il terzino destro ha parlato dell’emozione del gol, del gruppo unito che si è creato nello spogliatoio, dell’importanza di ritrovare la strada della vittoria e delle ambizioni personali e collettive. Un giocatore determinato, che sogna di riportare il Palermo in Serie A, convinto che la squadra e la città meritino il massimo palcoscenico.

Ecco le sue parole a Repubblica Palermo.

Quanto l’hanno condizionata fino ad ora gli infortuni e il non aver fatto la preparazione con il Palermo?

«Ho saltato una decina di partite, gli infortuni non mi hanno permesso di avere continuità di impiego. Con il senno di poi forse ha influito, sono stato fuori rosa a Firenze per più di un mese e mezzo, magari ha influito anche questo».

Domenica arriva il Brescia. Come si batte?

«Dal punto di vista tattico lavoreremo per farlo, ma sappiamo già che è un’avversaria storicamente tosta, fisica e che va affrontata a livello mentale nel migliore dei modi. Avremo i tifosi dalla nostra parte che ci sosterranno fino in fondo. Quando sentiamo il loro calore la differenza si vede».