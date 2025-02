Palermo, Nikolaou rimane l’osservato speciale

È ripresa ieri pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo in vista della sfida casalinga contro il Brescia, in programma domenica alle 15 allo stadio Renzo Barbera. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il successo contro il Cosenza ha riportato entusiasmo nel gruppo di Dionisi, con volti sorridenti e un clima più disteso. Tra i più carichi c’è sicuramente Matteo Brunori, come si può notare da un video pubblicato sui social ufficiali del club rosanero.

Situazione infortunati: Nikolaou resta in dubbio

Nei prossimi giorni si valuteranno le condizioni di Dimitrios Nikolaou, assente nelle ultime due gare a causa di una riacutizzazione dell’infiammazione a una caviglia. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, il difensore greco era stato sempre titolare fino a questo stop, eccezion fatta per la partita contro lo Spezia, sua ex squadra, in cui era entrato nei minuti finali.

Restano ancora ai box anche Gomis, Di Bartolo, Di Mariano ed Henry. Dionisi dovrà quindi gestire le rotazioni in vista di una sfida importante, con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria di Cosenza.