Giornale di Sicilia: “Palermo, en plein contro le neopromosse: un traguardo che manca da 51 anni”

Il Palermo si gioca molto più di tre punti nella sfida contro l’Avellino. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, una vittoria permetterebbe ai rosanero non solo di consolidare la propria posizione in classifica, ma anche di raggiungere un risultato storico che manca da oltre mezzo secolo.

Secondo quanto riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’eventuale successo contro gli irpini consentirebbe al Palermo di completare un percorso netto in casa contro le neopromosse, un’impresa che non si verifica da 51 anni. In questa stagione, infatti, i rosanero hanno già fatto registrare numeri impeccabili al “Barbera”: 5-0 al Pescara, 1-0 al Padova e 3-0 all’Entella, con nove gol segnati e nessuno subito.





Il Giornale di Sicilia, attraverso Alessandro Arena, evidenzia come manchi soltanto l’ultimo tassello contro l’Avellino per completare l’en plein. Un dato che assume ancora più valore se confrontato con il rendimento esterno, dove il Palermo ha faticato maggiormente: unica vittoria all’Euganeo, pareggi a Chiavari e in Irpinia e una sconfitta all’Adriatico.

Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nella storia recente della Serie B il Palermo non è mai riuscito a mantenere un cammino così netto contro le matricole. L’ultimo precedente risale alla stagione 1974/75, quando i rosanero superarono Pescara, Sambenedettese e Alessandria.

Anche negli anni più recenti, evidenzia il Giornale di Sicilia con la firma di Alessandro Arena, il rendimento contro le neopromosse è stato altalenante: nella scorsa stagione vittoria solo contro la Juve Stabia e pareggi contro Cesena, Mantova e Carrarese. Ancora più complicato il bilancio nel 2023/24, con un solo successo interno contro la Feralpisalò e tre sconfitte.

Un eventuale successo contro l’Avellino, prosegue Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, permetterebbe inoltre ai rosanero di completare un filotto perfetto contro le squadre dalla nona posizione in giù: undici vittorie su undici finora, con la possibilità di chiudere il cerchio proprio contro gli irpini.

Il Giornale di Sicilia, ancora con Alessandro Arena, sottolinea come il prossimo obiettivo sarà poi quello di imporsi anche contro avversarie di classifica superiore, con due occasioni al “Barbera” contro Cesena e Catanzaro, prima degli impegni decisivi in trasferta contro Frosinone e Venezia.