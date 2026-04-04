Giornale di Sicilia: “Palermo, occhio alle bestie nere”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
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Il Palermo si prepara alla sfida contro l’Avellino con un campanello d’allarme ben preciso: la pericolosità della coppia offensiva irpina. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Biasci e Pandolfi rappresentano le vere “bestie nere” dei rosanero, numeri alla mano.

Secondo quanto evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, ogni incrocio tra gli attaccanti dell’Avellino e il Palermo ha spesso prodotto conseguenze pesanti. I dati parlano chiaro: sono nove le reti complessive realizzate dalla coppia contro i rosanero, cinque firmate da Biasci e quattro da Pandolfi.


Il Giornale di Sicilia, attraverso la firma di Salvatore Orifici, sottolinea in particolare il rendimento di Pandolfi: l’attaccante ha affrontato il Palermo cinque volte, trovando la via del gol in quasi tutte le occasioni. Una vera e propria costante, iniziata già nel 2020 con la rete decisiva in Palermo-Turris e proseguita anche nelle esperienze successive tra Serie B e altri contesti.

Come rimarca ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il dato più impressionante riguarda il rendimento delle squadre di Pandolfi contro il Palermo: quando segna, difficilmente perde. Un trend che rende l’attaccante un osservato speciale per la difesa rosanero.

Non è da meno Biasci. Il Giornale di Sicilia, sempre con Salvatore Orifici, evidenzia come l’attaccante abbia segnato cinque gol al Palermo in carriera, risultando decisivo in più occasioni. A differenza del compagno, però, il suo bilancio è meno netto: nelle sei sfide contro i rosanero sono arrivati due successi, tre pareggi e una sconfitta.

Altro elemento sottolineato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia riguarda la gestione Ballardini: Biasci e Pandolfi non hanno quasi mai giocato insieme con continuità, a causa delle rotazioni offensive che spesso hanno coinvolto anche Patierno e Russo. Tuttavia, quando impiegati, entrambi hanno dimostrato di poter incidere.

Il messaggio è chiaro: che partano dall’inizio o a gara in corso, Biasci e Pandolfi rappresentano un pericolo concreto. Il Palermo è avvisato.

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