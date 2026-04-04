Gazzetta dello Sport: “Gattuso si dimette: finisce l’avventura azzurra, ora è sfida Conte-Mancini”

ROMA – La fine era già scritta, ma ora è ufficiale. Come racconta Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, Gattuso ha deciso di anticipare i tempi e lasciare immediatamente la panchina della Nazionale, senza attendere le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia.

Secondo quanto riportato da Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, la Figc aveva proposto all’ormai ex ct di restare fino alla naturale scadenza del contratto, ma la situazione era ormai compromessa. Dopo un breve periodo di riflessione e una telefonata con Gravina, Gattuso ha scelto di chiudere subito la sua esperienza.





La Gazzetta dello Sport, attraverso l’analisi di Fabio Licari, evidenzia anche il patto simbolico con Buffon: restare insieme o lasciare insieme. E così è stato. Le dimissioni del capodelegazione hanno accelerato una decisione che, di fatto, appariva inevitabile.

Come sottolinea Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, l’avventura di Gattuso si chiude dopo appena nove mesi, in un contesto paradossale: apprezzato per aver riportato entusiasmo e senso di appartenenza, ma segnato dal fallimento più pesante, la mancata qualificazione al Mondiale.

Nel racconto della Gazzetta dello Sport, emerge anche il lato umano del tecnico: Gattuso ha accettato una risoluzione consensuale senza aggrapparsi al contratto e ha voluto tutelare il proprio staff, garantendo continuità economica fino alla scadenza. Un gesto che conferma la sua attenzione verso i collaboratori, già dimostrata in passato.

Nel comunicato ufficiale, ripreso dalla Gazzetta dello Sport, Gattuso ha spiegato le sue motivazioni: «Con il dolore nel cuore… la maglia azzurra è il bene più prezioso». Parole che raccontano il legame profondo con la Nazionale, vissuta prima da giocatore e poi da commissario tecnico.

La Gazzetta dello Sport ricorda infatti il lungo percorso azzurro di Gattuso: dieci anni da calciatore, il trionfo mondiale del 2006 e il ritorno in panchina in un momento di emergenza, dopo l’addio di Spalletti e il mancato arrivo di Ranieri.

Ora si guarda avanti. Secondo Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, per le amichevoli di giugno si va verso una soluzione interna, con Baldini in pole come traghettatore. Ma il vero nodo resta la scelta del nuovo ct.

La Gazzetta dello Sport evidenzia come il duello principale sia tra Conte e Mancini, due profili di altissimo livello e già legati alla Nazionale. Sullo sfondo resta Allegri, frenato però da una situazione contrattuale più rigida, mentre appare più suggestiva l’ipotesi di un nome internazionale come Guardiola.

Il futuro dell’Italia passa da qui. E, come ribadisce la Gazzetta dello Sport, la decisione sul nuovo commissario tecnico sarà il primo passo per ricostruire una Nazionale ferita ma chiamata a ripartire subito.