Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi sceglie i titolarissimi: verso la conferma del 3-4-2-1”

Il Palermo si prepara alla sfida contro l’Avellino con certezze ritrovate e una condizione fisica in crescita. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la pausa del campionato è arrivata nel momento ideale per consentire ai rosanero di recuperare energie e brillantezza in vista del rush finale.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Inzaghi può affrontare il prossimo impegno con un’infermeria praticamente vuota: l’unica assenza è quella di Rui Modesto, fermato dalla squalifica. Una situazione che permette al tecnico di dare continuità all’impianto tattico delle ultime uscite.





Il Giornale di Sicilia, attraverso Massimiliano Radicini, sottolinea come il Palermo sia orientato a confermare il 3-4-2-1, sistema che ha garantito equilibrio e solidità. Tuttavia, resta da gestire con attenzione la situazione disciplinare: Bani, Magnani, Peda e Bereszynski sono diffidati e un’ammonizione potrebbe costare caro in vista dello scontro diretto contro il Frosinone.

Tra i pali ci sarà Joronen, mentre in difesa Bani agirà da perno centrale con Ceccaroni sul centrosinistra. Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sulla destra il favorito sembra essere Peda, in vantaggio su Magnani e Bereszynski, con quest’ultimo rientrato dagli impegni con la nazionale ma senza minutaggio.

A centrocampo, il Giornale di Sicilia racconta di un quartetto ormai consolidato: Pierozzi sulla corsia destra, Augello a sinistra, con Segre e Ranocchia in mezzo. Un reparto che garantisce equilibrio e intesa, rappresentando uno dei punti di forza della squadra di Inzaghi.

Sempre secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i maggiori dubbi riguardano la trequarti. Le Douaron e Johnsen si contendono una maglia da titolare, con il francese leggermente favorito nonostante il norvegese sia partito dall’inizio nelle ultime due gare. Una scelta che verrà sciolta solo a ridosso del match.

Accanto a loro agirà Palumbo, sempre più riferimento tra le linee, mentre in attacco non ci sono dubbi: sarà Pohjanpalo il terminale offensivo. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, il finlandese rappresenta una delle certezze assolute dello scacchiere rosanero.

Il Palermo, conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si avvicina così alla sfida contro l’Avellino con idee chiare e la volontà di dare continuità al proprio percorso in questo finale di stagione.