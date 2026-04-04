Repubblica: “Palermo, in difesa e sulla trequarti i due ballottaggi di Inzaghi”

C’è un momento di riflessione nella testa di Inzaghi, un silenzio carico di scelte decisive. Come racconta Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, il Palermo si avvicina alla sfida contro l’Avellino con un solo obiettivo: non sbagliare. Perché il finale di stagione non concede margini e ogni decisione può incidere sulla corsa alla Serie A.

Secondo quanto riportato da Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, quella contro la squadra di Ballardini non è soltanto una classica del Sud, ma un vero e proprio esame di maturità. I rosanero inseguono ancora il sogno promozione e la classifica, come sottolinea la Repubblica Palermo, resta un puzzle incompleto in cui servono gli ultimi incastri per dare forma alle ambizioni.





Inzaghi, fedele al principio «chi sta meglio gioca», si trova a gestire un’abbondanza che impone scelte delicate. Come evidenzia ancora Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, l’unica assenza è quella di Rui Modesto, squalificato dopo l’espulsione di Padova. Per il resto, i dubbi riguardano soprattutto due zone chiave: la difesa e la trequarti.

Il modulo resta il 3-4-2-1, quello che ha garantito maggiore continuità. Davanti a Joronen, Bani e Ceccaroni sono certezze, mentre il terzo slot della difesa è conteso. la Repubblica Palermo, attraverso Valerio Tripi, racconta il duello tra Peda e Magnani, con Bereszynski più defilato. Il giovane polacco rappresenta il futuro, già protagonista con 28 presenze stagionali, mentre Magnani offre fisicità e solidità, caratteristiche utili contro gli attaccanti avversari.

Sempre secondo Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, l’altro grande dubbio riguarda la trequarti. Alle spalle di Pohjanpalo, capocannoniere con 21 reti, e accanto a Palumbo, leader negli assist, si gioca una sfida tra caratteristiche opposte. Johnsen porta imprevedibilità e strappo, ma non è al meglio della condizione e non ha ancora trovato il gol. Le Douaron, invece, garantisce equilibrio, pressione e inserimenti, con numeri già importanti: 5 gol e 3 assist.

Il racconto di la Repubblica Palermo, firmato da Valerio Tripi, evidenzia come il francese sembri in vantaggio proprio per la sua capacità di integrarsi meglio nella manovra e di aumentare la densità offensiva, elemento chiave per mettere in difficoltà l’Avellino.

Intanto cresce l’attesa in città. Come sottolinea ancora Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, il “Barbera” si prepara a essere una bolgia: oltre 22 mila tifosi rosanero attesi, con circa 1.500 sostenitori irpini al seguito. Un clima da grande partita per una squadra che, sotto la gestione Inzaghi, ha ritrovato identità, carattere e cinismo.

Sei giornate alla fine, un sogno ancora vivo: le scelte di oggi diranno quanto il Palermo è pronto a trasformarlo in realtà.