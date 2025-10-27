Palermo-Monza, sono 23.682 le presenze al “Barbera”: vendita ancora aperta

Ottobre 27, 2025

Il Palermo ha comunicato l’aggiornamento ufficiale sulle presenze al “Renzo Barbera” in vista del match di questa sera contro il Monza, valido per la 10ª giornata di Serie BKT. Sono 23.682 le presenze già registrate, a testimonianza del grande entusiasmo che circonda la squadra di Filippo Inzaghi.

Nonostante il dato già elevato, la vendita dei biglietti resta ancora aperta, e il numero potrebbe ulteriormente crescere fino al fischio d’inizio. Il club invita i tifosi a raggiungere lo stadio con anticipo per agevolare le procedure di accesso e ridurre le code ai tornelli.

Ancora una volta, il pubblico rosanero si conferma tra i più appassionati della Serie B, pronto a riempire il Barbera e spingere la squadra nel confronto con il Monza di Paolo Bianco.

