Corriere dello Sport: “Palermo ibrido, Inzaghi cambia pelle: tra 3-4-2-1 e 4-2-3-1 per il rush finale”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (64) inzaghi

Il Palermo evolve, si adatta e prepara il rush finale con nuove soluzioni tattiche. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, a Torretta sta prendendo forma un Palermo “ibrido”, capace di cambiare volto a partita in corso mantenendo però una base solida nel 3-4-2-1. Un’evoluzione che, come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nasce dalla necessità di trovare maggiore equilibrio e imprevedibilità nelle ultime decisive giornate.

Nel test 11 contro 11 svolto negli ultimi allenamenti, nonostante le assenze dei nazionali e di Palumbo e Augello, Inzaghi ha confermato le indicazioni viste a Padova. Tre difensori, due esterni di centrocampo – Pierozzi e Johnsen – ma con una variazione importante in fase di non possesso: il Palermo si trasforma in un 4-2-3-1 con l’abbassamento di Pierozzi. Un dettaglio che, secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, dimostra come il tecnico lavori su più soluzioni, affidandosi al sincronismo dei movimenti per rendere la squadra più fluida e meno prevedibile.


Intanto arrivano segnali positivi anche dai nazionali. Pohjanpalo continua a essere protagonista con la Finlandia: l’attaccante rosanero ha segnato nell’amichevole contro la Nuova Zelanda disputata ad Auckland, confermando il suo momento di forma. Con lui anche Joronen, rimasto però in panchina nella prima gara, in attesa della sfida contro Capo Verde. Bereszynski, invece, è impegnato con la Polonia nello spareggio mondiale contro la Svezia. Un quadro che, come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, vedrà i rientri a Palermo a pochi giorni dalla sfida con l’Avellino.

Nel frattempo, la città vive anche un’altra giornata di calcio. In occasione del “Non League Day”, Palermo ospita il big match di Serie D tra Athletic Club Palermo e Reggina al Velodromo Borsellino. Un evento significativo per il calcio cittadino, sostenuto anche dal club rosanero, che ha invitato i tifosi a supportare le realtà locali. Un’iniziativa che, come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nasce in Inghilterra oltre 15 anni fa per valorizzare il calcio delle categorie minori.

Infine, forte partecipazione ai funerali di Giovanni Ferrara, storico presidente rosanero degli anni ’90. Presenti numerosi protagonisti di quell’epoca, oltre all’attuale presidente Dario Mirri. Un momento di grande commozione per il mondo del Palermo, che ha voluto rendere omaggio a una figura centrale della propria storia, come ribadito da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

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