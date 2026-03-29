Corriere dello Sport: “Ballardini sfida il Palermo da ex e prepara la sorpresa di Pasqua”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
ballardini avellino

L’Avellino si prepara alla trasferta di Palermo con un’idea chiara: sorprendere. Come racconta Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, Davide Ballardini non vive la sfida del Barbera come una rivincita personale, ma come un passaggio cruciale verso la salvezza. Un ritorno da ex carico di significati, ma senza spazio per sentimentalismi, come evidenzia Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport.

Il passato rosanero del tecnico è diviso tra luci e ombre: da un lato l’ottavo posto del 2008-09 con vittorie prestigiose, dall’altro la breve e turbolenta esperienza del 2015-16. Ricordi archiviati, perché oggi la priorità è un’altra. «Una Pasqua effetto sorpresa» è ciò che cerca Ballardini, con un Avellino pronto a contenere il Palermo e colpire in contropiede. Un approccio che, secondo Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, potrebbe rivelarsi decisivo.


Durante la sosta, i biancoverdi hanno lavorato su più soluzioni, testate anche in un triangolare interno con la Primavera. Il sistema di riferimento resta il 4-3-1-2, con poche certezze e diversi ballottaggi. In difesa, davanti a Daffara, spazio alla coppia esperta Izzo-Simic, mentre sulle corsie laterali resta aperto il duello tra Cancellotti e Missori a destra, con Sala favorito a sinistra, seppur non al meglio.

A centrocampo resta da valutare la condizione di Palmiero, alle prese con un problema al ginocchio. In caso di forfait, pronto Palumbo. Besaggio e Sounas, invece, rappresentano certezze negli equilibri della mediana. Sulla trequarti, invece, regna l’incertezza: Insigne, Sgarbi e lo stesso Palumbo si contendono una maglia da titolare, come sottolinea Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport.

Il nodo principale resta però l’attacco. I numeri offensivi non convincono e Ballardini cerca risposte. L’idea più concreta sembra quella di affidarsi al tandem Patierno-Biasci, con quest’ultimo miglior marcatore della squadra a quota 12 gol. Ma attenzione alla variabile Tutino: l’ex doriano, fin qui protagonista di una stagione sottotono, potrebbe trovare proprio contro il Palermo la motivazione per rilanciarsi. Un’ipotesi che, come riporta Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, non è da escludere.

L’Avellino arriva al Barbera con l’obiettivo di strappare punti pesanti. Servirà attenzione, compattezza e cinismo. Perché, in una Serie B imprevedibile, anche una sorpresa di Pasqua può cambiare il destino di una stagione.

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