Palermo, il club annuncia sui social: «Già 28.648 presenze per il big match col Modena!»

Cresce l’attesa per la super sfida di domenica tra Palermo e Modena, e con essa anche l’entusiasmo del pubblico rosanero. Attraverso i propri canali ufficiali, il club ha comunicato di aver raggiunto quota 28.648 presenze tra biglietti venduti e abbonamenti.

Con un post ironico e travolgente, il Palermo ha scritto:
«La faccia di ogni tifoso ancora senza biglietto quando si rende conto che per #PalermoModena siamo già arrivati a quota 2️⃣8️⃣6️⃣4️⃣8️⃣ presenze 😱».

Un messaggio che fotografa perfettamente il clima di febbrile attesa che si respira in città. Il “Renzo Barbera” si prepara infatti a vivere un’altra giornata da record, con la prospettiva concreta di superare le 30.000 presenze per la quinta volta in stagione.

