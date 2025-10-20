Corriere dello Sport: “Palermo-Modena 1-1. Le pagelle”

Un pareggio che lascia intatta l’imbattibilità ma anche qualche rimpianto. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo di Inzaghi esce dal big match contro il Modena con un punto prezioso e la conferma di poter stare in alto, ma anche con la consapevolezza di aver perso brillantezza nella ripresa. Davanti ai 33 mila del Barbera, i rosanero si erano portati in vantaggio con Segre, ma un’autorete di Bereszynski ha fissato l’1-1 finale.

Una gara equilibrata e intensa, con Joronen decisivo in almeno due occasioni e un Modena capace di crescere alla distanza, sospinto dalle mosse vincenti di Sottil.

Di seguito, le pagelle complete firmate da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport.

PALERMO

Joronen 7

Subisce il primo gol interno in rosanero ed è un’autorete. Prima ferma il Modena con due grandi parate.

Pierozzi 6

Meno arrembante delle ultime settimane, ma sempre concentrato.

Peda 6,5

Sostituisce Bani senza timori. Gioca pulito e con sicurezza.

Ceccaroni 6

Qualche sbavatura, ma regge la pressione e sfiora anche il gol.

Diakitè 6,5

Corre senza sosta sulla fascia, alternando copertura e spinta. Esce per stanchezza.

Bereszynski 5,5

Dal 28’ st. Regge su Zampano ma appare poco brillante; sfortunato sull’autogol.

Segre 6

Primo gol stagionale con una zampata da attaccante. Il giallo ne condiziona la partita.

Gomes 5,5

Dal 1’ st. Prestazione sottotono, non incide come sa fare.

Ranocchia 6,5

La qualità del Palermo passa dai suoi piedi. Preciso e generoso.

Blin 5,5

Dall’11’ st. Fatica a contenere il Modena nel momento più difficile.

Augello 6,5

Propositivo in entrambe le fasi. Da un suo cross nasce il vantaggio.

Brunori 5,5

Generoso ma poco incisivo in area.

Le Douaron 5

Dall’11’ st. Impatto negativo: non tiene palla e corre a vuoto.

Palumbo 6

Con lui e Ranocchia cresce la manovra, ma manca l’acuto. (37’ st Vasic sv)

Pohjanpalo 5,5

Tanto sacrificio e pochi rifornimenti. Nessun tiro in porta.

Inzaghi (all.) 6

Buono l’atteggiamento, ma la squadra cala alla distanza e subisce il ritorno del Modena. Resta imbattuto.

MODENA

Chichizola 6,5

Gol subito in mischia, poi solo un intervento su Ceccaroni.

Tonoli sv

Dellavalle 6

Dall’8’ pt. Entra a freddo ma non soffre Brunori. Attento in copertura.

Adorni 6,5

Annulla Pohjanpalo e partecipa all’azione del pareggio.

Nieling 6,5

Attento e solido. Chiude bene la sua zona.

Zanimacchia 6

Limitato da Augello, ma serve il cross decisivo per l’1-1.

Sersanti 6,5

Buon primo tempo, cala alla distanza.

Massolin 7

Dal 21’ st. Il jolly di Sottil: entra con personalità e ispira l’azione del pari.

Gerli 5,5

Avvio positivo, poi cala fisicamente.

Pyythia 6

Dal 21’ st. Porta vivacità e crea pericoli.

Santoro 6

Tanta corsa e grinta in mezzo al campo.

Zampano 6,5

Spinge e crossa con continuità, mantenendo alta la fascia.

Di Mariano 6

Generoso e applaudito dai suoi ex tifosi.

Defrel 6,5

Dal 21’ st. Porta esperienza e qualità offensiva.

Gliozzi 6

Lavora molto per la squadra, anche se poco servito.

Pedro Mendes 6,5

Dal 34’ st. Sfiora il colpo grosso nel finale.

Sottil (all.) 7

Guida un Modena equilibrato, maturo e capace di reagire al Barbera. Punto e primato meritati.