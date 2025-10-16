Palermo-Modena, 158 biglietti venduti ai tifosi ospiti: prevendita aperta fino a sabato

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2025

Sono 158 i biglietti già venduti ai tifosi del Modena per la trasferta di domenica al “Renzo Barbera”. La società gialloblù ha comunicato un aggiornamento sui tagliandi del settore ospiti (anello superiore A21 e O21), in vista della sfida valida per l’ottava giornata di Serie B.

La prevendita resterà aperta fino alle ore 19 di sabato 18 ottobre, giorno che precede la partita. L’interesse per la gara resta alto anche tra i tifosi rosanero: al “Barbera” è attesa un’affluenza vicina alle 33 mila presenze, per quella che si preannuncia come una delle sfide più calde del weekend di campionato.

Ultimissime

Il Resto del Carlino: “Modena, ti aspetta uno stadio stracolmo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2025

Palermo-Modena, 158 biglietti venduti ai tifosi ospiti: prevendita aperta fino a sabato

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2025

Da leggenda dell’Inter a LEADER della Juve: il tradimento è servito | Si chiude entro gennaio

Marco Fanfani Ottobre 16, 2025

La Nazione: “Dionisi, ritorno a casa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2025

Repubblica: “Palermo, movida blindata in città. Daspo per i pregiudicati. Come saranno le aree rosse”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2025